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Ястремская победила 11-ю ракетку мира и впервые сыграет в 1/8 финала в Монреале

Украинка успешно продолжает свой путь в США.
Сегодня, 07:50       Автор: Митя Шитко
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В ночь на пятницу, 1 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) провела  матч третьего круга на турнире WTA 1000 в Монреале.

Соперницей украинки была американка Эмма Наварро (№11 WTA).

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В первом сете Даяна обыграла американку - 7:5, а вторую партию выиграла со счетом - 6:4.

Ястремская и Наварро играли между собой во второй раз в карьере. В первом матче украинка выбила американскую теннисистку в третьем круге Australian Open-2024.

Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эмма Наварро (США) - 7:5, 6:4

Ястремская впервые в карьере дошла до 1/8 финала турнира в Монреале. В следующем раунде Ястремская сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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