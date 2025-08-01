"Стараюсь никогда не сдаваться": Костюк рассказала, как победила бывшую россиянку в Канаде
Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась эмоциями после победы над Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале.
Украинка довольна, что смогла показать характер и выбить австралийку, которая является уроженкой россии.
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"Это была эмоциональная победа, очень тяжелый матч. Я так много раз играла против Даши, и каждый раз это действительно битва. Спасибо зрителям, поддержка была невероятной.
Насчет того розыгрыша, когда я упала и поднялась... Я уже проигрывала на тот момент 0:1 и неправильно ударила по мячу. Я подумала: "Ну хорошо, теперь будет 0:2". Но тут и она неправильно ударила. Поэтому я подумала, что у меня до сих пор есть шанс. Я стараюсь никогда не сдаваться".
В следующем раунде Костюк сыграет против американки Маккартни Кесслер (WTA № 32).
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