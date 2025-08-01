iSport.ua
Русский Українська

"Стараюсь никогда не сдаваться": Костюк рассказала, как победила бывшую россиянку в Канаде

Украинка выступит в 1/8 финала в Монреале.
Сегодня, 11:34       Автор: Митя Шитко
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась эмоциями после победы над Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале.

Украинка довольна, что смогла показать характер и выбить австралийку, которая является уроженкой россии.

Читай также: Ястремская победила 11-ю ракетку мира и впервые сыграет в 1/8 финала в Монреале

"Это была эмоциональная победа, очень тяжелый матч. Я так много раз играла против Даши, и каждый раз это действительно битва. Спасибо зрителям, поддержка была невероятной.

Насчет того розыгрыша, когда я упала и поднялась... Я уже проигрывала на тот момент 0:1 и неправильно ударила по мячу. Я подумала: "Ну хорошо, теперь будет 0:2". Но тут и она неправильно ударила. Поэтому я подумала, что у меня до сих пор есть шанс. Я стараюсь никогда не сдаваться".

В следующем раунде Костюк сыграет против американки Маккартни Кесслер (WTA № 32).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: БТУ

Статьи по теме

Свитолина сыграет с россиянкой в третьем круге турнира в Монреале Свитолина сыграет с россиянкой в третьем круге турнира в Монреале
Шахтер опередит Динамо, дебютант сразу вылетит?: главные интриги нового сезона УПЛ Шахтер опередит Динамо, дебютант сразу вылетит?: главные интриги нового сезона УПЛ
Известный хорватский вингер вернулся на родину Известный хорватский вингер вернулся на родину
Passion UA сыграют против россиян в гранд-финале CCT Season 2 Series 3 Passion UA сыграют против россиян в гранд-финале CCT Season 2 Series 3

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: старт УПЛ и первые матчи в Первой лиге Украины
просмотров

Последние новости

Теннис14:30
Свитолина сыграет с россиянкой в третьем круге турнира в Монреале
Украина14:10
Шахтер опередит Динамо, дебютант сразу вылетит?: главные интриги нового сезона УПЛ
Европа13:48
Известный хорватский вингер вернулся на родину
Киберспорт13:20
Passion UA сыграют против россиян в гранд-финале CCT Season 2 Series 3
Лига конференций12:55
"Тотальный провал": Тренер Александрии назвал причину разгромного поражения от Партизана
Бокс12:27
"Самое поразительное": Хирн рассказал, как завершился бы бой Усика и Майка Тайсона
Украина11:53
УПЛ: Колос и Кривбасс откроют первый тур и другие матчи на старте чемпионата
Теннис11:34
"Стараюсь никогда не сдаваться": Костюк рассказала, как победила бывшую россиянку в Канаде
Теннис11:05
Ястремская узнала соперницу в 1/8 финала турнира в Монреале
Европа10:45
"Многие пытались помочь ему": названа главная проблема Феликса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK