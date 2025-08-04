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Свитолина в двух сетах обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Элина продолжила победный путь в Канаде.
Сегодня, 07:24       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В ночь на 4 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) провела матч 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Монреале.

Соперницей украинки стала американка Аманда Анисимова (№7 WTA).

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Элина в двух сетах переиграла соперницу и пробилась в следующий раунд турнира.

Элина Свитолина (Украина) - Аманда Анисимова (США) 6:4, 6:1

Свитолина пробилась в четвертьфинал, где ее соперницей станет Наоми Осака.

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