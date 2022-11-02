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Свитолина: За рубежом все реже вспоминают о войне в Украине

Украинская теннисистка заявила, что проблемам нашей страны иностранные СМИ стали уделять меньше внимания.
Сегодня, 18:00
Элина Свитолина
Элина Свитолина
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Украинка Элина Свитолина рассказала о целях своего сотрудничества с благотворительной организацией United24.

По словам спортсменки, таким способом она обращает внимание иностранцев на войну и помогает собирать деньги.

"Мое сотрудничество с United24 имеет двойную цель – привлечь внимание международного спортивного сообщества к войне и собрать средства. В июле мы вместе с Игой Швентек провели в Кракове фандрейзинговое мероприятие, во время которого собирали средства для моего фонда, United24 и UNICEF Poland.

Сейчас мы с командой работаем над новыми идеями и проектами, которые также преследуют именно эти две задачи. Мне в первую очередь хочется быть полезным в тех направлениях United24, которые напрямую связаны с помощью детям и восстановлением Украины.

Также теннисистка заявила, что по ее мнению, за рубежом все меньше внимания уделяют борьбе нашей страны против российских оккупантов.

"В первые месяцы после 24 февраля внимания было много, я слышала о войне в Украине повсюду. В последнее время вижу, что иностранцы и иностранные СМИ все меньше вспоминают о войне в нашей стране, тем не менее, больше занимаются собственными проблемами. И это очень досадно.

Поэтому нам всем ни в коем случае нельзя останавливаться – должны говорить и действовать до самой победы", – сказала украинка.

Напомним, ранее в семье Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса произошло пополнение.

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