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Свитолина объявила о рождении дочери

Украинская теннисистка также раскрыла имя новорожденной.
Сегодня, 14:29
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / https://www.instagram.com/elisvitolina/
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / https://www.instagram.com/elisvitolina/
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Еще в мае этого года бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина объявила, что они с мужем, также профессиональным теннисистом, Гаэлем Монфисом ожидают ребенка.

И вот в субботу, 15 октября, украинка в социальных сетях обрадовала своих поклонников радостной новостью - она родила дочь, которую пара решила назвать Скай.

"Что за ночь!! Дамы и господа, пожалуйста, тепло поприветствуйте Скай Монфис. Не могу в достаточной степени отблагодарить своего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной".

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Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в 2019 году, после чего летом 2021 года они поженились.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Элина Свитолина Гаэль Монфис WTA ATP
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