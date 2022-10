Свитолина объявила о рождении дочери

Еще в мае этого года бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина объявила, что они с мужем, также профессиональным теннисистом, Гаэлем Монфисом ожидают ребенка.

И вот в субботу, 15 октября, украинка в социальных сетях обрадовала своих поклонников радостной новостью - она родила дочь, которую пара решила назвать Скай.

"Что за ночь!! Дамы и господа, пожалуйста, тепло поприветствуйте Скай Монфис. Не могу в достаточной степени отблагодарить своего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной".

What a night !!!

Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Skaï Monfils 🥹🥰❤️



Can’t thanks enough my husband to live thru this unforgettable moment with me ❤️ pic.twitter.com/m6CQVDdBV6