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Байндль прошла в финал турнира WTA125

Украинка поборется за победу в турнире
Вчера, 21:02
Екатерина Байндль
Екатерина Байндль

Украинская теннисистка Екатерина Байндль в полуфинале турнира серии WTA125 в Чили сыграла с черногоркой Данкой Ковинич.

Наша спортсменка добыла довольно легкую победу над своей оппоненткой в двух сетах - 7:6, 6:1.

Матч длился почти 2 часа. За это время Байндль совершила ноль подач навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав 4/9 брейк-поинтов.

В финале украинка встретится с теннисисткой из Египта Маяр Шериф. Египтянка победила в двух предыдущих матчах с Байндль.


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