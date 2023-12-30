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Одна из самых ядовитых змей в мире прервала теннисный матч в Австралии

Организаторам пришлось прибегнуть к помощи специалиста по отлову пресмыкающихся.
Сегодня, 18:35
Во время теннисного матча на корт выползла ядовитая змея
Во время теннисного матча на корт выползла ядовитая змея

Во время матча квалификации теннисного турнира в Брисбене, в котором встречались австриец Доминик Тим и австралиец Джеймс Маккейб, произошел неприятный инцидент.

В целях безопасности игра была прервана после первого сета, когда болельщики заметили, что на корт выползла 50-сантиметровая змея и сообщили об этом охране, сообщает The Guardian.

Для решения проблемы пришлось прибегнуть к помощи змеелова, который поймал и унес пресмыкающееся.

Сообщается, что это была восточная коричневая змея, которая считается второй среди наиболее ядовитых сухопутных змей в мире.

Спустя 40 минут после остановки матча игра была возобновлена, а поединок завершился победой Тима со счетом 2:6, 7:6(4), 6:4.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская обыграла другую украинку Юлию Стародубцеву в квалификации турнира в Брисбене.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Доминик Тим

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