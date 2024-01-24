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Ястремская – первая квалифаерша с 1978 года, которая пробилась в полуфинал Australian Open

Украинка установила не одно историческое достижение.
Сегодня, 08:28
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертьфинале Australian Open-2024 встретилась с чешской спортсменкой Линдой Носковой и победила ее в двух сетах (6:3, 6:4).

Таким образом, Ястремская, начинавшая турнир с квалификации, стала первой теннисисткой с 1978 года, достигшей стадии полуфинала при таких стартовых условиях.

Подобным достижением 46 лет назад смогла отличиться австралийка Кристин Матисон, дошедшая до полуфинала, где она уступила американке Бетси Нагельсен.

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При этом следует отметить, что в те годы основная сетка турнира начиналась со стадии четвертьфинала в то время, как сейчас она начинается с 1/64.

Примечательно также, что украинка стала лишь пятой теннисисткой "открытой эры", которая достигла полуфинала турнира серии Большого Шлема, начав его с квалификации.

Кроме нее и уже упомянутой Матисон это делали Александра Стивенсон в 1999 (Уимблдон), Надя Подороска в 2020 (Ролан Гаррос) и Эмма Радукану в 2021, которая и выиграла тогда US Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина australian open Даяна Ястремская

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