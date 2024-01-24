Ястремская – первая украинка, сыграющая в полуфинале Australian Open

Также она только вторая представительница нашей страны, которая достигла 1/2 финала на турнирах серии Большого Шлема.

В четвертьфинале Australian Open-2024 украинка Даяна Ястремская, неожиданно дошедшая до этой стадии, достаточно легко победила другую сенсацию турнира в лице чешской теннисистки Линды Носковой.

Благодаря этому Даяна впервые в своей карьере сыграет в полуфинале турнира серии Большого Шлема.

Она также станет первой украинкой, которая достигла этой стадии именно на открытом чемпионате Австралии и второй, если брать все турниры Большого Шлема.

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Первой украинкой в ​​истории, сыгравшей в полуфинале Гренд Слэма была Элина Свитолина - 29-летняя спортсменка достигала этой стадии дважды на Уимблдоне и однажды на US Open.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами женской сетки одиночного разряда Australian Open-2024/

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