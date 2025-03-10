"День, который запомнится надолго". Пидручный прокомментировал медаль на Кубке мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился эмоциями после бронзы в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Нове Место.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги.

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"День, который запомнится надолго. Приятно снова почувствовать этот вкус. Каждый из нас приложил максимум усилий, чтобы подняться на пьедестал почета.

Нове Место – невероятное место с фантастической атмосферой Стоять на подиуме при поддержке полных трибун – незабываемо. Благодарю всех и каждого, кто поддерживал нас на стадионе и у телеэкранов".

Украину в этой гонке представляли Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Напомним, Украина завоевала первую за три сезона медаль Кубка мира по биатлону.

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