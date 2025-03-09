Сборная Франции выиграла женскую эстафету в Нове-Место, Украина финишировала за пределами топ-15
Четверка в составе Лу Жанмонно, Осеан Мишелон, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлии Симон победила на чешской земле. Франция финишировала первой со временем 1:11:11.1 часа.
На четырех этапах эстафеты француженки использовали всего 5 дополнительных патронов. Сборная Норвегии отстала более чем на 25 секунд (+11 патронов). Заперла тройку призеров Германия (+8).
Сборная Украины провалила гонку. Команда в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Елены Городной и Александры Меркушиной финишировала на 17-й строчке. Отечественные биатлонистки собрали 4 штрафных круга.
Кубок мира. Новое место, Чехия
Женщины, эстафета
1. Франция (0+5) 1:11:11.1
2. Норвегия (0+11) +25,1
3. Германия (0+8) +47,6
...
17. Украина (4+14) +7:28,5
Кстати, ранее сборная Украины взяла "бронзу" в мужской эстафете.
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