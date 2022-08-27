Александра Меркушина попала в ТОП-5 чемпионата мира по летнему биатлону

Украинка, несмотря на один промах, сумела побороться за высокие места.

В немецком Рупольдинге на третий день проведения летнего чемпионата мира по биатлону состоялась спринтерская гонка среди юниорок.

В данном соревновании Украина была представлена двумя биатлонистками: Александра Меркушиной и Еленой Городной.

По итогам спринтерской гонки Меркушина, допустив всего один промах в стойке, финишировала на пятом месте. Городная же из-за сразу трех штрафных кругов заняла 27-е место.

Александра Меркушина

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Победительницей же гонки стала немка Селина Гротиан, которая ни разу не промахнулась и привезла своей соотечественнице Селине Марии Кастль 6,5 с. Все призовые места ушли Германии - третьей финишировала Йоханна Пуфф.

Летний биатлон, Рупольдинг (Германия)

Спринтерская гонка, юниорки

1. Селина Гротиан (Германия) 17:02.2 (0+0)

2. Селина Мария Кастль (Германия) + 6.5 с (0+0)

3. Йоханна Пуфф (Германия) +45.6 с (0+1)

...

5. Александра Меркушина (Украина) +57.0 (0+1)

...

27. Елена Городная (Украина) +3:10.9 (1+2)

Днем ранее на чемпионате мира старшая сестра Александры Меркушиной, Анастасия без промахов также финишировала пятой, а Дарья Блашко, допустив промах на последней стойке, закончила гонку седьмой.