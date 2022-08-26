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Бех-Романчук стала бронзовой призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне

Украинская легкоатлетка продемонстрировала третий результат в тройном прыжке.
Вчера, 23:30
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images
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Украинка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую награду в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Украинская легкоатлетка показала результат 14,31 м, который стал для нее лучшим и позволил занять третье место.

Победительницей в этой дисциплине стала Юлимар Рохас из Венесуэлы (15,31 м), а серебро взяла Шаника Рикеттс из Ямайки (14,64 м).

Бриллиантовая лига

Лозанна, Швейцария

Тройной прыжок

Женщины

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) - 15,31

2. Шаника Рикеттс (Ямайка) - 14,64

3. Марина Бех-Романчук (Украина) - 14,31

Отметим, что на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне украинец Андрей Проценко завоевал золото в прыжках в высоту.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Бриллиантовая лига тройной прыжок марина бех-романчук
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