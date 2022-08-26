Бех-Романчук стала бронзовой призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
Украинская легкоатлетка продемонстрировала третий результат в тройном прыжке.
Украинка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую награду в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.
Украинская легкоатлетка показала результат 14,31 м, который стал для нее лучшим и позволил занять третье место.
Победительницей в этой дисциплине стала Юлимар Рохас из Венесуэлы (15,31 м), а серебро взяла Шаника Рикеттс из Ямайки (14,64 м).
Бриллиантовая лига
Лозанна, Швейцария
Тройной прыжок
Женщины
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) - 15,31
2. Шаника Рикеттс (Ямайка) - 14,64
3. Марина Бех-Романчук (Украина) - 14,31
Отметим, что на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне украинец Андрей Проценко завоевал золото в прыжках в высоту.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке.