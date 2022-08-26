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Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Украинский легкоатлет стал лучшим в прыжках в высоту.
Вчера, 22:59
Андрей Проценко / Getty Images
Андрей Проценко / Getty Images
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Украинец Андрей Проценко стал обладателем золотой награды в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Украинскому легкоатлету с первого раза покорились отметки в 2,15, 2,20, 2,24 м, что позволило ему завоевать золото благодаря меньшему количеству попыток.

Планку на высоте 2,27 м с трех попыток Проценко взять не удалось, как и его соперникам.

Для украинского легкоатлета это первая победа в этом сезоне Бриллиантовой лиги.

Бриллиантовая лига

Лозанна, Швейцария

Прыжки в высоту

Мужчины

1. Андрей Проценко (Украина) - 2,24 м

2. Мутаз Эсса Баршим (Катар) - 2,24 м

3. Джувон Гаррисон (США) - 2,24 м

Напомним, что на Мультиспортивном Евро-2022 Проценко завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика прыжки в высоту Бриллиантовая лига Андрей Проценко
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