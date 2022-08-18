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Проценко завоевал бронзу в легкой атлетике на Мультиспортивном Евро-2022

Спортсмен заработал очередную медаль Украины на турнире.
Вчера, 23:43
Андрей Проценко
Андрей Проценко
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На восьмой день проведения Мультиспортивного Евро-2022, который проходит в Мюнхене (Германия), состоялись соревнования по легкой атлетике - прыжки в высоту.

В данной категории Украину представлял Андрей Проценко. В финале 34-летний атлет занял третье место - к сожалению, он не смог покорить планку ни в 2.30 м, ни в 2.32 м.

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Но несмотря на это он все равно провел для себя отличный сезон, став призером как чемпионата мира, так и чемпионата Европы.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалистов, которые принесли Украине награду по итогам Мультиспортивного Евро-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Андрей Проценко мультиспортивный евро-2022
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