Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев

В Мюнхене (Германия) с 11 по 21 августа пройдет Мультиспортивный чемпионат Европы-2022.

Данный турнир состоится во второй раз в истории. Ранее он проводился в 2018 году в двух странах: Германии и Шотландии.

Среди 4700 спортсменов также будет участвовать 161 представитель из Украины в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

Все медали украинцев

Золото

- Светлана Богуславская, Ярослав Коюда - параакадемическая гребля, парный микст

- Даниил Болдырев - скоростное скалолазание

Серебро

- Роман Полянский - параакадемическая гребля, одиночки

- Елена Старикова - велоспорт, трек, гит

Бронза

- Анна Шеремет - параакадемическая гребля, одиночки

- Екатерина Дудченко, Наталья Довгодько, Дарья Верхогляд и Евгения Довгодько - академическая гребля, парные четверки

- Елена Старикова - велоспорт, кейрин

Напомним, сборная Украины на Евро-2018 завоевала 26 наград, восемь из которых – золотые и восьмое место в медальном зачете. Пловец Михаил Романчук стал главной звездой от Украины на том турнире, получив два золота и одно серебро.