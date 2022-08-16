Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
В Мюнхене (Германия) с 11 по 21 августа пройдет Мультиспортивный чемпионат Европы-2022.
Данный турнир состоится во второй раз в истории. Ранее он проводился в 2018 году в двух странах: Германии и Шотландии.
Среди 4700 спортсменов также будет участвовать 161 представитель из Украины в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.
Все медали украинцев
Золото
- Светлана Богуславская, Ярослав Коюда - параакадемическая гребля, парный микст
- Даниил Болдырев - скоростное скалолазание
Серебро
- Роман Полянский - параакадемическая гребля, одиночки
- Елена Старикова - велоспорт, трек, гит
Бронза
- Анна Шеремет - параакадемическая гребля, одиночки
- Екатерина Дудченко, Наталья Довгодько, Дарья Верхогляд и Евгения Довгодько - академическая гребля, парные четверки
- Елена Старикова - велоспорт, кейрин
Напомним, сборная Украины на Евро-2018 завоевала 26 наград, восемь из которых – золотые и восьмое место в медальном зачете. Пловец Михаил Романчук стал главной звездой от Украины на том турнире, получив два золота и одно серебро.