Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.
ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 18 августа.
Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-одиночка, 1000 метров, квалификация
Диана Рыбак стала шестой в квалификации, а значит попробует выйти в финал через полуфинальный заплыв.
Гребля на байдарках и каноэ: каноэ-одиночка, 1000 метров, квалификация
Павел Алтухов с первой попытки не вышел в финал.
Легкая атлетика: 3000 м/п, квалификация
Наталья Стребкова вышла в финал, показав 15-й результат.
Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-одиночка, 1000 метров, квалификация
Александр Сиромятников напрямую не вышел в финал - будет пробовать через полуфинальный заплыв.
Парагребля на байдарках и каноэ: байдарка-одиночка, 200 метров, квалификация
Николай Синюк выиграл квалификацию, а Владимир Вельгун попробует через полуфинал пробиться в заплыв за медали.
Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-двойка, 1000 метров, квалификация
Наталья Докиенко и Диана Танько стали третьими в квалификации, что позволило им выйти в финал.
Настольный теннис: одиночницы, 1/16 финала
Татьяна Биленко вылета из турнира, проиграв спортсменке из Словакии.
Легкая атлетика: метание копья, квалификация
Анна Гацько не пройшла квалификацию.
Легкая атлетика: 800 метров, квалификация
Наталья Кроль выиграла квалификацию, а Ольга Ляхова не смогла пробиться в полуфинал.
Пляжный волейбол: 1/16 финала
Инна Махно / Ирина Махно вышли в 1/8 финала, обыграв пару со Словении.
Гребля на байдарках и каноэ: каноэ-одиночка, 500 метров, квалификация
Павел Алтухов будет через полуфинал пробовать выйти в финал.
Легкая атлетика: бег на 400 м/б, полуфинал
Виктория Ткачук и Анна Рыжикова вышли в финал, показав в своих забегах второй результат.
Гребля на байдарка и каноэ: байдарка-одиночка, 500 метров, квалификация
Елена Скворцова не смогла сразу попасть в финал, теперь выступит в полуфинале.
Настольный теннис, одиночницы, 1/16 финала
Анна Гапонова не смогла победить свою португальскую соперницу, вылетев из индивидуального турнира.
Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, мужчины, 500 метров, квалификация
Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок финишировали пятыми, завоевав путевку в полуфинал, не сумев пробиться напрямую в финал.
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, женщины, 500 метров, квалификация
Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская вышли в полуфинал турнира, установив шестой результат.
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, мужчины, 500 метров, квалификация
Олег Кухарик и Игорь Трунов всего 0,049 с уступили победителям заплыва, финишировав вторыми - не пробились напрямую в финал, но выступят в полуфинале.
Парагребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, мужчины, 200 метров
Владислав Епифанов не оставил шансов оппонентам, приплыв первым и заработав право выступить в финале.
Спортивная гимнастика, результаты первой ротации (параллельные брусья)
Илья Ковтун - 14.766, Петр Пахнюк - 13.000, Пантелей Колодий - 12.166 (результат не засчитан), Никита Мельников - 13.433 = командный итог - 41.199
Настольный теннис, одиночницы, 1/16 финала
Маргарита Песоцкая обыграла испанку Марию Ксяо и вышла в 1/8 финала.
Спортивная гимнастика, результаты второй ротации (перекладина)
Илья Ковтун - 12.433, Петр Пахнюк - 13.333, Пантелей Колодий - 12.733, Никита Мельников - 9.533 (результат не засчитан) = командный итог - 38.499
Спортивная гимнастика, результаты третьей ротации (свободные упражнения)
Илья Ковтун - 14.466, Петр Пахнюк, 12.600, Игорь Радивилов - 12.966, Никита Мельников - 11.766 (результат не засчитан) = командный итог - 40.032
Спортивная гимнастика, результаты четвертой ротации (конь)
Илья Ковтун - 13.366, Петр Пахнюк - 11.733 (результат не засчитан), Пантелей Колодий - 13.1, Никита Мельников - 12.8 = командный итог - 39.266
Спортивная гимнастика, результаты пятой ротации (кольца)
Илья Ковтун - 12.566 (результат не засчитан), Петр Пахнюк - 12.733, Пантелей Колодий - 13.633, Игорь Радивилов - 14.400 = командный итог - 40.766
Спортивная гимнастика, результаты шестой ротации (опорный прыжок)
Илья Ковтун - 14.400, Петр Пахнюк - 14.466, Никита Мельников - 13.400 (результат не засчитан), Игорь Радивилов - 14.833 = командный итог - 43.699
Спортивная гимнастика, итоговые результаты
Сборная Украины, будучи претендентами на награды, к сожалению, завершила выступления на девятом месте, набрав суммарно 243.461 балла.
Однако некоторые спортсмены пробились в отдельные финалы: Илья Ковтун выступит в свободных упражнениях и на брусьях, а Игорь Радивилов - в кольцах и опорном прыжке.
Пляжный волейбол (женщины, 1/8 финала)
К сожалению, сборная Украины, которую представляли сестры Инна и Ирина Махно, не сумели создать сенсацию, проиграв сборной Нидерландов - украинки достойно боролись со второй парой мира, но нидерландские соперницы оказались более мастеровитыми.
Легкая атлетика, метание молота (финал)
Михаил Кохан в первой попытке бросил молот на 78,48 м, что стало его лучшим результатом, но этого не хватило, чтобы попасть на пьедестал - лишь пятое место.
Легкая атлетика, прыжки в высоту (финал)
Андрей Проценко, не сумев взять две высоты, все равно занял третье место, завоевав бронзовую медаль.
Легкая атлетика, прыжки в длину (финал)
Марина Бех-Романчук остановилась в шаге от медалей, став четвертой - до последней попытки украинка шла третьей, но из-за заступа и лучшего результата конкурентки она упала на четвертое место.
На ISPORT доступно расписание соревнований для украинцев.