Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 18 августа.

В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 18 августа.

Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-одиночка, 1000 метров, квалификация

Диана Рыбак стала шестой в квалификации, а значит попробует выйти в финал через полуфинальный заплыв.

Гребля на байдарках и каноэ: каноэ-одиночка, 1000 метров, квалификация

Павел Алтухов с первой попытки не вышел в финал.

Легкая атлетика: 3000 м/п, квалификация

Наталья Стребкова вышла в финал, показав 15-й результат.

Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-одиночка, 1000 метров, квалификация

Александр Сиромятников напрямую не вышел в финал - будет пробовать через полуфинальный заплыв.

Парагребля на байдарках и каноэ: байдарка-одиночка, 200 метров, квалификация

Николай Синюк выиграл квалификацию, а Владимир Вельгун попробует через полуфинал пробиться в заплыв за медали.

Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-двойка, 1000 метров, квалификация

Наталья Докиенко и Диана Танько стали третьими в квалификации, что позволило им выйти в финал.

Настольный теннис: одиночницы, 1/16 финала

Татьяна Биленко вылета из турнира, проиграв спортсменке из Словакии.

Легкая атлетика: метание копья, квалификация

Анна Гацько не пройшла квалификацию.

Легкая атлетика: 800 метров, квалификация

Наталья Кроль выиграла квалификацию, а Ольга Ляхова не смогла пробиться в полуфинал.

Пляжный волейбол: 1/16 финала

Инна Махно / Ирина Махно вышли в 1/8 финала, обыграв пару со Словении.

Гребля на байдарках и каноэ: каноэ-одиночка, 500 метров, квалификация

Павел Алтухов будет через полуфинал пробовать выйти в финал.

Легкая атлетика: бег на 400 м/б, полуфинал

Виктория Ткачук и Анна Рыжикова вышли в финал, показав в своих забегах второй результат.

Гребля на байдарка и каноэ: байдарка-одиночка, 500 метров, квалификация

Елена Скворцова не смогла сразу попасть в финал, теперь выступит в полуфинале.

Настольный теннис, одиночницы, 1/16 финала

Анна Гапонова не смогла победить свою португальскую соперницу, вылетев из индивидуального турнира.

Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, мужчины, 500 метров, квалификация

Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок финишировали пятыми, завоевав путевку в полуфинал, не сумев пробиться напрямую в финал.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, женщины, 500 метров, квалификация

Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская вышли в полуфинал турнира, установив шестой результат.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, мужчины, 500 метров, квалификация

Олег Кухарик и Игорь Трунов всего 0,049 с уступили победителям заплыва, финишировав вторыми - не пробились напрямую в финал, но выступят в полуфинале.

Парагребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, мужчины, 200 метров

Владислав Епифанов не оставил шансов оппонентам, приплыв первым и заработав право выступить в финале.

Спортивная гимнастика, результаты первой ротации (параллельные брусья)

Илья Ковтун - 14.766, Петр Пахнюк - 13.000, Пантелей Колодий - 12.166 (результат не засчитан), Никита Мельников - 13.433 = командный итог - 41.199

Настольный теннис, одиночницы, 1/16 финала

Маргарита Песоцкая обыграла испанку Марию Ксяо и вышла в 1/8 финала.

Спортивная гимнастика, результаты второй ротации (перекладина)

Илья Ковтун - 12.433, Петр Пахнюк - 13.333, Пантелей Колодий - 12.733, Никита Мельников - 9.533 (результат не засчитан) = командный итог - 38.499

Спортивная гимнастика, результаты третьей ротации (свободные упражнения)

Илья Ковтун - 14.466, Петр Пахнюк, 12.600, Игорь Радивилов - 12.966, Никита Мельников - 11.766 (результат не засчитан) = командный итог - 40.032

Спортивная гимнастика, результаты четвертой ротации (конь)

Илья Ковтун - 13.366, Петр Пахнюк - 11.733 (результат не засчитан), Пантелей Колодий - 13.1, Никита Мельников - 12.8 = командный итог - 39.266

Спортивная гимнастика, результаты пятой ротации (кольца)

Илья Ковтун - 12.566 (результат не засчитан), Петр Пахнюк - 12.733, Пантелей Колодий - 13.633, Игорь Радивилов - 14.400 = командный итог - 40.766

Спортивная гимнастика, результаты шестой ротации (опорный прыжок)

Илья Ковтун - 14.400, Петр Пахнюк - 14.466, Никита Мельников - 13.400 (результат не засчитан), Игорь Радивилов - 14.833 = командный итог - 43.699

Спортивная гимнастика, итоговые результаты

Сборная Украины, будучи претендентами на награды, к сожалению, завершила выступления на девятом месте, набрав суммарно 243.461 балла.

Однако некоторые спортсмены пробились в отдельные финалы: Илья Ковтун выступит в свободных упражнениях и на брусьях, а Игорь Радивилов - в кольцах и опорном прыжке.

Пляжный волейбол (женщины, 1/8 финала)

К сожалению, сборная Украины, которую представляли сестры Инна и Ирина Махно, не сумели создать сенсацию, проиграв сборной Нидерландов - украинки достойно боролись со второй парой мира, но нидерландские соперницы оказались более мастеровитыми.

Легкая атлетика, метание молота (финал)

Михаил Кохан в первой попытке бросил молот на 78,48 м, что стало его лучшим результатом, но этого не хватило, чтобы попасть на пьедестал - лишь пятое место.

Легкая атлетика, прыжки в высоту (финал)

Андрей Проценко, не сумев взять две высоты, все равно занял третье место, завоевав бронзовую медаль.

Легкая атлетика, прыжки в длину (финал)

Марина Бех-Романчук остановилась в шаге от медалей, став четвертой - до последней попытки украинка шла третьей, но из-за заступа и лучшего результата конкурентки она упала на четвертое место.

На ISPORT доступно расписание соревнований для украинцев.