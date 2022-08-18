Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов на 18 августа

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартовал Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

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В четверг, 18 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев на Мультиспортивном Евро-2022

10:00. Гребля на байдарках и каноэ: Диана Рыбак (байдарка-одиночка, 1000 метров, квалификация)

10:00. Легкая атлетика: Анна Гацько (метание копья, квалификация)

10:20. Легкая атлетика: Наталья Стребкова (3000 м/п, квалификация)

10:21. Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов (каноэ-одиночка, 1000 метров, квалификация)

10:25. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, прыжки в длину)

10:42. Гребля на байдарках и каноэ: Александр Сиромятников (байдарка-одиночка, 1000 метров, квалификация)

10:54. Парагребля на байдарках и каноэ. Владимир Вельгун, Николай Синюк (байдарка-одиночка, 200 метров, квалификация)

11:00 – 12:30. Пляжный волейбол: Инна Махно / Ирина Махно (1/16 финала)

11:00. Настольный теннис: Татьяна Биленко (одиночницы, 1/16 финала)

11:45. Легкая атлетика: Наталья Кроль (800 метров, квалификация)

11:50. Настольный теннис: Анна Гапонова (одиночницы, 1/16 финала)

11:51. Гребля на байдарках и каноэ: Наталья Докиенко, Диана Танько (байдарка-двойка, 1000 метров, квалификация)

11:59. Легкая атлетика: Ольга Ляхова (800 метров, квалификация)

12:36/13:48. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, метание копья)

12:55. Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов (каноэ-одиночка, 500 метров, квалификация)

13:03. Легкая атлетика: Виктория Ткачук (бег на 400 м/б, полуфинал)

13:05. Гребля на байдарка и каноэ: Елена Скворцова (байдарка-одиночка, 500 метров, квалификация)

13:11. Легкая атлетика: Анна Рыжикова (бег на 400 м/б, полуфинал)

15:45. Гребля на байдарках и каноэ: Андрей Рыбачок, Виталий Вергелес (каноэ-двойка, 500 метров, квалификация)

16:05. Гребля на байдарках и каноэ: Анастасия Горлова, Людмила Куклиновская (байдарка-двойка, 500 метров, квалификация)

16:20. Гребля на байдарках и каноэ: Олег Кухарик, Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 метров, квалификация)

16:50. Парагребля на байдарках и каноэ: Владислав Епифанов (каноэ-одиночка, 200 метров)

17:35. Настольный теннис: Маргарита Песоцкая (одиночницы, 1/16 финала)

18:07. Спортивная гимнастика: Пантелей Колодий, Никита Мельников, Петр Пахнюк, Илья Ковтун, Игорь Радивилов (личное многоборье, финал)

19:00–22:00. Пляжный волейбол (женщины, 1/8 финала)

21:05. Легкая атлетика: Андрей Проценко, Олег Дорощук (прыжки в высоту, финал)

21:10. Легкая атлетика: Михаил Кохан (метание молота, финал)

21:58. Легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, финал)

22:55. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, 800 метров, финал)

Напомним, на ISPORT доступны результаты украинцев за прошедший соревновательный день.