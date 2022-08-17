Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 17 августа

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 17 августа.

В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 17 августа.

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Легкая атлетика: семиборье, бег на 100 м/б

Юлия Лобан неудачно стартовала в семиборье, показав 20-й результат после первого этапа.

Легкая атлетика: метание молота, квалификация, группа А

Михаил Гаврилюк закончил выступление в борьбе за медали, заняв 17-е место.

Легкая атлетика: метание молота, квалификация, группа В

Михаил Кохан вышел в финал соревнования, показавши третий результат.

Легкая атлетика: семиборье, прыжки в высоту

Юлия Лобан показал 16-й результат, однако это не помогло подняться с последнего места в общем рейтинге по итогам двух дисциплин.

Легкая атлетика: тройной скачок, квалификация

Марина Бех-Романчук показала третий результат в квалификации, который позволил ей выйти в финал.

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.