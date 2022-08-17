iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 17 августа

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 17 августа.
Сегодня, 14:45
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images
0 0 0

В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 17 августа.

Читай также: Новый аналог Олимпийских игр: что нужно знать о Мультиспортивном Евро-2022

Легкая атлетика: семиборье, бег на 100 м/б

Юлия Лобан неудачно стартовала в семиборье, показав 20-й результат после первого этапа.

Легкая атлетика: метание молота, квалификация, группа А

Михаил Гаврилюк закончил выступление в борьбе за медали, заняв 17-е место.

Легкая атлетика: метание молота, квалификация, группа В

Михаил Кохан вышел в финал соревнования, показавши третий результат.

Легкая атлетика: семиборье, прыжки в высоту

Юлия Лобан показал 16-й результат, однако это не помогло подняться с последнего места в общем рейтинге по итогам двух дисциплин.

Легкая атлетика: тройной скачок, квалификация

Марина Бех-Романчук показала третий результат в квалификации, который позволил ей выйти в финал.

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: результаты чемпионат Европы мультиспортивно евро-2022
0 0 0

Статьи по теме

Лыскун завоевала серебро чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта Лыскун завоевала серебро чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта
Чемпионат Европы по водным видам спорта: Бех-Романчук вышла в финал, Кохан показал достойный результат Чемпионат Европы по водным видам спорта: Бех-Романчук вышла в финал, Кохан показал достойный результат
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
Фьюри - о дальнейших планах: Может быть, запишу альбом с Эдом Шираном или Адель Фьюри - о дальнейших планах: Может быть, запишу альбом с Эдом Шираном или Адель
Помочь журналистам

Видео

Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами
Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс21:43
Фьюри - о дальнейших планах: Может быть, запишу альбом с Эдом Шираном или Адель
Европа21:42
Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов21:27
Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча
Лига Чемпионов21:18
Андриевский вместо Сидорчука: стартовые составы на матч Динамо - Бенфика
Европа20:50
Футболист Зари перешел в бельгийский клуб
Водные20:42
Часть сборной Украины по артистическому плаванию вернулась в Харьков
Лига Европы20:27
Наставник АЕКа - о противостоянии с Днепром-1: Это очень важный матч, возможность для нас продолжить творить историю
Европа20:01
Экс-директор МЮ, который хочет выкупить клуб, заявил, что у него нет денег
Европа19:27
Кучер: Цель Днепра-1 - попасть в группу Лиги Европы
НБА19:26
"Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK