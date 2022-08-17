iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.
Сегодня, 09:12
Ирина Климец / Getty Images
Ирина Климец / Getty Images
0 0 0

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартовал Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

Читай также: Новый аналог Олимпийских игр: что нужно знать о Мультиспортивном Евро-2022

В среду, 17 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев на Мультиспортивном Евро-2022

  • 10:30. Настольный теннис: Саломия Братейко, Ивана Малобабич (пары, женщины, 1/8 финала)
  • 10:35. Легкая атлетика: Михаил Гаврилюк (метание молота, квалификация, группа А)
  • 11:30. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, бег на 100 м/б)
  • 11:50. Легкая атлетика: Михаил Кохан (метание молота, квалификация, группа В)
  • 12:15-14:45. Настольный теннис: одиночницы, женщины, 1/32 финала
  • 12:30. Пляжный волейбол: Валентина Давыдова / Диана Муленко (стыковой матч)
  • 12:35. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, прыжки в высоту)
  • 13:20. Легкая атлетика: Никита Нестеренко (метание диска, квалификация)
  • 13:35. Легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной скачок, квалификация)
  • 16:00. Пляжный волейбол: Евгения Баева / Татьяна Лазаренко (стыковой матч)
  • 16:00. Скалолазание: Евгения Казбекова (многоборье, боулдер)
  • 17:00. Пляжный волейбол: Инна Махно / Ирина Махно (стыковый матч)
  • 18:00. Скалолазание: Евгения Казбекова (многоборье, трудность, финал)
  • 19:30–22:00. Настольный теннис: одиночники, мужчины, 1/32 финала
  • 20:49. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, толкание ядра)
  • 22:00. Легкая атлетика: Ирина Климец (метание молота, финал)
  • 22:10. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, бег на 200 м)

На ISPORT доступны результаты украинцев за прошедший соревновательный день.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расписание мультиспортивное евро расписание украинцев мультиспортивное евро-2022
0 0 0

Статьи по теме

Чемпионат Европы по водным видам спорта: Бех-Романчук вышла в финал, Кохан показал достойный результат Чемпионат Европы по водным видам спорта: Бех-Романчук вышла в финал, Кохан показал достойный результат
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Старикова - бронзовая призерка Мультиспортивного Евро-2022 в кейрине Старикова - бронзовая призерка Мультиспортивного Евро-2022 в кейрине
Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов
Помочь журналистам

Видео

Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами
Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс21:43
Фьюри - о дальнейших планах: Может быть, запишу альбом с Эдом Шираном или Адель
Европа21:42
Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов21:27
Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча
Лига Чемпионов21:18
Андриевский вместо Сидорчука: стартовые составы на матч Динамо - Бенфика
Европа20:50
Футболист Зари перешел в бельгийский клуб
Водные20:42
Часть сборной Украины по артистическому плаванию вернулась в Харьков
Лига Европы20:27
Наставник АЕКа - о противостоянии с Днепром-1: Это очень важный матч, возможность для нас продолжить творить историю
Европа20:01
Экс-директор МЮ, который хочет выкупить клуб, заявил, что у него нет денег
Европа19:27
Кучер: Цель Днепра-1 - попасть в группу Лиги Европы
НБА19:26
"Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK