Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов

Сегодня, 09:12

Сегодня, 09:12

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартовал Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

Читай также: Новый аналог Олимпийских игр: что нужно знать о Мультиспортивном Евро-2022

В среду, 17 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев на Мультиспортивном Евро-2022

10:30. Настольный теннис: Саломия Братейко, Ивана Малобабич (пары, женщины, 1/8 финала)

10:35. Легкая атлетика: Михаил Гаврилюк (метание молота, квалификация, группа А)

11:30. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, бег на 100 м/б)

11:50. Легкая атлетика: Михаил Кохан (метание молота, квалификация, группа В)

12:15-14:45. Настольный теннис: одиночницы, женщины, 1/32 финала

12:30. Пляжный волейбол: Валентина Давыдова / Диана Муленко (стыковой матч)

12:35. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, прыжки в высоту)

13:20. Легкая атлетика: Никита Нестеренко (метание диска, квалификация)

13:35. Легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной скачок, квалификация)

16:00. Пляжный волейбол: Евгения Баева / Татьяна Лазаренко (стыковой матч)

16:00. Скалолазание: Евгения Казбекова (многоборье, боулдер)

17:00. Пляжный волейбол: Инна Махно / Ирина Махно (стыковый матч)

18:00. Скалолазание: Евгения Казбекова (многоборье, трудность, финал)

19:30–22:00. Настольный теннис: одиночники, мужчины, 1/32 финала

20:49. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, толкание ядра)

22:00. Легкая атлетика: Ирина Климец (метание молота, финал)

22:10. Легкая атлетика: Юлия Лобан (семиборье, бег на 200 м)

На ISPORT доступны результаты украинцев за прошедший соревновательный день.