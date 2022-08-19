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Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке

Украинской спортсменке не было равных в своей дисциплине на Мультиспортивном Евро-2022.
Вчера, 23:42
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на Мультиспортивном Евро-2022, который проходит в немецком Мюнхене.

Украинская спортсменка стала чемпионкой Европы в тройном прыжке, установив рекорд европейского сезона.

В финале соревнований Бех-Романчук в пятой попытке прыгнула на 15,02 м, что принесло ей золото и стало лучшим результатом сезона в Европе.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Источник: Getty Images

Серебряную медаль завоевала финская спортсменка Кристиина Мякеля (14,64 м), а бронзовая награда досталась представительницы Израиля Анне Миненко (14,45 м).

Мультиспортивный чемпионат Европы-2022

Тройной прыжок

Женщины

1. Марина Бех-Романчук (Украина) - 15,02 м

2. Кристичная Мякеля (Финляндия) - 14,64 м

3. Ханна Миненко (Израиль) - 14,45 м

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук заняла четвертое место в прыжках в длину на Мультиспортивном Евро-2022.

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