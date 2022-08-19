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Немного не хватило: Бех-Романчук стала 4-й в прыжках в длину на ЧЕ

Украинская спортсменка упустила бронзовую медаль.
Сегодня, 00:21
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images
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В четверг, 18 августа, в рамках финала чемпионата Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук заняла четвертое место.

Украинская в своей лучшей попытке продемонстрировала результат 6,76 метра. Бех-Романчук не хватило 4 сантиметра, чтобы забрать бронзу.

Золото выиграла спортсменка из Сербии Ивана Вулета (7,06), а второй стала немка Малайка Михамбо (7,03). На третьей строчке завершила соревнования представительница Великобритании Джазмин Сойерс (6,80).

Ранее сообщалось, что Проценко завоевал бронзу в легкой атлетике на Мультиспортивном Евро-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина марина бех-романчук
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