Биатлон: Система начисления очков за гонки

В биатлонном сезоне-2022/23 состоится девять этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который в этот раз пройдет в феврале в немецком Оберхове.

В преддверии сезона организаторы решили изменить принцип начисления очков за гонки.

Ранее за победы в гонках Кубка мир начислялось 60 очков, за второе место – 54, а за третье - 48. Всего же в очковую зону попадали 40 лучших биатлонистов, за исключением масс-стартов, где принимают участие 30 спортсменов.

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Начиная с нынешнего сезона, система начисления очков изменилась. 40 лучших биатлонистов также зарабатывают очки, однако значительно увеличилось количество баллов у призеров и лучших спортсменов. За попадание в тройку лучших биатлонисты получат по 90, 75 и 60 соответственно.

Спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка (очки)

90 75 60 50 45 40 36 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Масс-старт (очки)

90 75 60 50 45 40 36 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Кубок наций - система начисления очков

160 154 148 143 140 138 136 134 132

С 10-го места (131 очко) и по 80-е место количество баллов уменьшается на один.

С 81 по 110-е уменьшение идет по 2 балла, за 110-е место биатлонист получает одно очко.

Интересные изменения

Стоит отметить, что организаторы также убрали право на списание двух худших гонок, а в общий зачет идут все гонки, даже, если спортсмен не участвовал.

Кроме того, теперь биатлонистам не будут начислять баллы за гонки на чемпионате мира, ведь на чемпионате мира имеются квоты, что сильно сказывается на итоговых местах в общем зачете.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок сезона.