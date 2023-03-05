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Украина драматично упустила место в тройке в смешанной эстафете, финишировав шестой

Победителями гонки в Нове Место стали французские биатлонисты.
Сегодня, 13:42
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

В воскресенье, 5 марта, в заключительный соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялась смешанная эстафета.

Сборную Украины в этой дисциплине представляла Юлия Джима, Елена Билосюк, Артем Прима и Антон Дудченко.

Украинские биатлонистки достаточно успешно провели женскую часть гонки. Джима, стартовав десятой, сумела немного улучшить позицию, передав эстафету девятой. Билосюк на втором этапе и вовсе вывела украинскую команду на третье место.

Елена Билосюк
Елена Билосюк / Источник: Getty Images

Приме удалось поддержать заданный темп и после второго огневого рубежа, несмотря на один промах и один дополнительный патрон, даже выйти вторым. Тем не менее, проиграв в скорости, украинец передал эстафету снова третьим.

Дудченко идеально провел первую стрельбу и практически до последнего шел третьим. Однако на решающем огневом рубеже допустил два промаха и заработал штрафной круг, развеяв надежды на первую в этом сезоне медаль Кубка мира.

Выиграли смешанную эстафету в Нове Место французские биатлонисты, опередив более чем на полминуты представителей Швеции, ставших вторыми, и норвежцев, которые замкнули тройку призеров.

Результаты смешанной эстафеты в Нове Место

  1. Франция (0+7) 1:06:32,3
  2. Швеция (0+18) +33,6
  3. Норвегия (0+16) +38,3
  4. Германия (1+13) +1:07,7
  5. Италия (0+6) +1:13,3
  6. Украина (1+8) +1:35,5

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

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