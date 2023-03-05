Украина драматично упустила место в тройке в смешанной эстафете, финишировав шестой
В воскресенье, 5 марта, в заключительный соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялась смешанная эстафета.
Сборную Украины в этой дисциплине представляла Юлия Джима, Елена Билосюк, Артем Прима и Антон Дудченко.
Украинские биатлонистки достаточно успешно провели женскую часть гонки. Джима, стартовав десятой, сумела немного улучшить позицию, передав эстафету девятой. Билосюк на втором этапе и вовсе вывела украинскую команду на третье место.
Приме удалось поддержать заданный темп и после второго огневого рубежа, несмотря на один промах и один дополнительный патрон, даже выйти вторым. Тем не менее, проиграв в скорости, украинец передал эстафету снова третьим.
Дудченко идеально провел первую стрельбу и практически до последнего шел третьим. Однако на решающем огневом рубеже допустил два промаха и заработал штрафной круг, развеяв надежды на первую в этом сезоне медаль Кубка мира.
Выиграли смешанную эстафету в Нове Место французские биатлонисты, опередив более чем на полминуты представителей Швеции, ставших вторыми, и норвежцев, которые замкнули тройку призеров.
Результаты смешанной эстафеты в Нове Место
- Франция (0+7) 1:06:32,3
- Швеция (0+18) +33,6
- Норвегия (0+16) +38,3
- Германия (1+13) +1:07,7
- Италия (0+6) +1:13,3
- Украина (1+8) +1:35,5
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