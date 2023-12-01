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"Детская ошибка": украинская биатлонистка объяснила свой провал в спринте на этапе Кубка мира

Любовь Кипяченкова не пробилась в гонку преследования.
Сегодня, 20:45
Любовь Кипяченкова / biathlon.com.ua
Любовь Кипяченкова / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Любовь Кипяченкова прокомментировала выступление в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Спортсменка финишировала на 72 месте, допустив четыре промаха за две стрельбы. 

"Я бы назвала это (промахи на лежке - прим.) детской ошибкой, но сегодня была такая погода, что у меня замерзли руки. Когда я пришла на первый свой рубеж, я их просто не чувствовала. Поэтому дергала их в разные стороны. Но я послушала других девушек, у них точно такие же проблемы, просто у кого меньше, у кого больше. Я во время стрельбы акцентировала внимание на этом, пыталась их немного размять, но не помогло. Думаю, так должно было произойти.

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Первая половина гонки ощущалась довольно легко, пыталась сражаться с девушками. А потом я уже почувствовала собственную усталость. Думала, что более-менее иду по трассе. Но посмотрела протокол, результаты ходом далеко не самые лучшие, есть над чем работать. Форма сейчас не такая, как в прошлом. Не чувствуется легкость, нет силы в руках и ногах. Надо еще поработать над функциональной подготовкой.

В прошлом году мы работали больше над функциональной подготовкой, делали больше скоростных тренировок. А в этом году мы делаем больше силовых, поэтому немного перегрузились и прибили мышцы.

Надеюсь, следующие результаты будут успешнее. Чувствую, что могу показывать достойный уровень, стрельбу мы подтянули. Я считаю, что сегодня есть ошибки, но могу контролировать эти выстрелы, промахи. Я делаю анализ для себя в первую очередь. Если в прошлом году мои эмоции одерживали верх, то сейчас я уже понимаю, как надо работать", - сказала Кипяченкова в интервью Суспільне Спорт.

Отметим, что Кипяченкова стала не смогла квалифицироваться в гонку-преследование.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты биатлонного сезона.

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