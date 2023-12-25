Стал известен состав мужской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира

Этап стартует в Германии в первые дни января.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра огласил состав команды на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе.

Последнее место в команде занял Артем Тищенко, который выиграл конкуренцию у Дениса Насыка.

Читай также: Тренер мужской сборной Украины по биатлону готов подать в отставку

Состав Украины:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Виталий Мандзин

Артем Тищенко

Этап в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января. На ISPORT доступен календарь и результаты всех гонок сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!