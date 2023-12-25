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Стал известен состав мужской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира

Этап стартует в Германии в первые дни января.
Сегодня, 19:53
Виталий Мандзин / biathlon.com.ua
Виталий Мандзин / biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра огласил состав команды на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе.

Последнее место в команде занял Артем Тищенко, который выиграл конкуренцию у Дениса Насыка.

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Состав Украины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Виталий Мандзин
  • Артем Тищенко

Этап в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января. На ISPORT доступен календарь и результаты всех гонок сезона.

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