Стал известен состав мужской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира
Этап стартует в Германии в первые дни января.
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра огласил состав команды на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе.
Последнее место в команде занял Артем Тищенко, который выиграл конкуренцию у Дениса Насыка.
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Состав Украины:
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Виталий Мандзин
- Артем Тищенко
Этап в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января. На ISPORT доступен календарь и результаты всех гонок сезона.
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