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Тренер мужской сборной Украины по биатлону готов подать в отставку

Юрай Санитра оценил результаты биатлонистов в сезоне.
Сегодня, 11:54
Юрай Санитра / biathlon.com.ua
Юрай Санитра / biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра высказался о результатах в текущем сезоне.

По словам специалиста, в ближайших гонках биатлонисты должны проявить себя.

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"Если смотреть и анализировать подготовку по объему тренировок, я ничего бы не менял. Во время летней подготовки можно изменить один сбор, который мы провели в Италии. Но я уверен в нашей работе — это нужно подтвердить на следующих стартах.

Если не получится, я не вижу другого решения — могу освободить свое место, дать его тому, кто может лучше работать. Я полностью доверяю спортсменам, доверяю людям. Думаю, что уровень наших тренировок не так низок, как показали результаты.

Надо собраться, должно быть взаимопонимание спортсменов, тренеров и всех, кто работает. Как я говорил, проблемы не только физические, но уже психологические", - приводит слова Суспільне.

Напомним, на ISPORT доступен календарь и результаты всех гонок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрай Санитра

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