Тренер мужской сборной Украины по биатлону готов подать в отставку

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра высказался о результатах в текущем сезоне.

По словам специалиста, в ближайших гонках биатлонисты должны проявить себя.

Читай также: Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Три украинки в ТОП-40 общего зачета, Тарье Бе - лидер у мужчин

"Если смотреть и анализировать подготовку по объему тренировок, я ничего бы не менял. Во время летней подготовки можно изменить один сбор, который мы провели в Италии. Но я уверен в нашей работе — это нужно подтвердить на следующих стартах.

Если не получится, я не вижу другого решения — могу освободить свое место, дать его тому, кто может лучше работать. Я полностью доверяю спортсменам, доверяю людям. Думаю, что уровень наших тренировок не так низок, как показали результаты.

Надо собраться, должно быть взаимопонимание спортсменов, тренеров и всех, кто работает. Как я говорил, проблемы не только физические, но уже психологические", - приводит слова Суспільне.

Напомним, на ISPORT доступен календарь и результаты всех гонок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!