Санитра будет главным тренером всех мужских сборных Украины по биатлону

Единым главным тренером всех мужских сборных Украины по биатлону станет словак Юрай Санитра, который последние семь сезонов работал с командой А.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

"Санитра - ответственный не только за команду А мужскую, но и команду Б и юниоров. Все работают под его руководством и по его плану. И все тренеры понимают, что они не автономны, есть главный тренер, задачи которого должны выполнять и так должен проходить тренировочный процесс. Те, кто у нас юниоры, они должны понимать свою перспективу, а главный тренер - видеть их через тренеров, общаясь об их кондициях, возможностях и привлекать в главную команду.

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Мы считаем, что Юрай Санитра действительно дал толчок для плеяды молодых спортсменов. Они под его руководством растут, развиваются, показывают результаты. Договорились с Санитрой, что он работает в этот олимпийский цикл - после Олимпиады-2026 сделаем анализ и будем принимать решения. Но я точно могу сказать, что до Олимпиады, если ничего не произойдет чрезвычайного, Юрай Санитра будет работать с мужской командой", - приводит слова Крулько Суспільне.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по биатлону получила нового тренера.