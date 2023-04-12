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Женская сборная Украины по биатлону получила нового тренера

Кардинальные изменения произошли на тренерском мостике.
Сегодня, 13:59
Николай Зоц / biathlon.com.ua
Николай Зоц / biathlon.com.ua

Федерации биатлона Украины провела пресс-конференцию, на которой выступил президент организации Иван Крулько.

Функционер объявил новый тренерский штаб женской сборной.

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Новым старшим тренером команды стал Николай Зоц, помогать которому будут Игорь Ященко, Олег Меркушин, Алексей Петренко и Сергей Зоц.

Отметим, что Александр Кравченко, руководивший сборной в прошлом сезоне, теперь будет тренировать мужскую команду Б.


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