Женская сборная Украины по биатлону получила нового тренера
Кардинальные изменения произошли на тренерском мостике.
Федерации биатлона Украины провела пресс-конференцию, на которой выступил президент организации Иван Крулько.
Функционер объявил новый тренерский штаб женской сборной.
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Новым старшим тренером команды стал Николай Зоц, помогать которому будут Игорь Ященко, Олег Меркушин, Алексей Петренко и Сергей Зоц.
Отметим, что Александр Кравченко, руководивший сборной в прошлом сезоне, теперь будет тренировать мужскую команду Б.