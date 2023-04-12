Женская сборная Украины по биатлону получила нового тренера

Федерации биатлона Украины провела пресс-конференцию, на которой выступил президент организации Иван Крулько.

Функционер объявил новый тренерский штаб женской сборной.

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Новым старшим тренером команды стал Николай Зоц, помогать которому будут Игорь Ященко, Олег Меркушин, Алексей Петренко и Сергей Зоц.

Отметим, что Александр Кравченко, руководивший сборной в прошлом сезоне, теперь будет тренировать мужскую команду Б.