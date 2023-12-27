Определился состав женской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира
Гонки пройдут в Германии.
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц определился с биатлонистками, которые выступят в Оберхофе (Германия).
19-летняя Елена Городная отправится в статусе запасной на четвертый этап Кубка мира.
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Также на это место претендовала Александра Меркушина. Она отправится на соревнование Кубка IBU в итальянском Мартелле-валь-Мартелло.
Состав женской сборной Украины:
- Ирина Петренко,
- Юлия Джима,
- Анастасия Меркушина,
- Кристина Дмитренко,
- Любовь Кипяченкова,
- Елена Городная.
Ранее стал известен состав мужской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира.
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