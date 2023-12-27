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Определился состав женской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира

Гонки пройдут в Германии.
Сегодня, 18:59
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц определился с биатлонистками, которые выступят в Оберхофе (Германия).

19-летняя Елена Городная отправится в статусе запасной на четвертый этап Кубка мира.

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Также на это место претендовала Александра Меркушина. Она отправится на соревнование Кубка IBU в итальянском Мартелле-валь-Мартелло.

Состав женской сборной Украины:

  • Ирина Петренко, 
  • Юлия Джима, 
  • Анастасия Меркушина, 
  • Кристина Дмитренко, 
  • Любовь Кипяченкова, 
  • Елена Городная.

Ранее стал известен состав мужской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира.

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