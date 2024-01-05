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Долль выиграл мужской спринт в Оберхофе, украинцы вне ТОП-30

Четвертый этап Кубка мира стартовал в Германии.
Сегодня, 13:40
Бенедикт Долль / Getty Images
Бенедикт Долль / Getty Images

В пятницу, 5 декабря, в Оберхофе (Германия) стартовал пятый этап Кубка мира. В рамках соревновательного дня состоялся мужской спринт.

Победителем гонки стал представитель Германии Бенедикт Долль. Биатлонист за два огневых рубежа допустил две ошибки.

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Второе место в заезде занял норвежец Стурла Легрейд, который отсал от победителя на две секунды. Тройку лучших замкнул его соотечественник Эндре Стремсхейм, который проиграл почти шесть секунд.

Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзин. Он допустил один промах, но проиграл победителю почти две минуты. Недалеко от него оказался капитан нашей команды Дмитрий Пидручный, но он трижды промахнулся на огневых рубежах.

Виталий Мандзин
Виталий Мандзин / Источник: Getty Images

Оберхоф. Спринт. Мужчины

1.  Бенедикт Долль (0+1) 24:12,2
2.  Стурла Легрейд (0+1) +1,8
3.  Эндре Стремсгейм (0+1) +5,4
...
31.  Виталий Мандзин (0+1) +1:50,0
34.  Дмитрий Пидручный (1+2) +1:56,4
41.  Антон Дудченко (1+1) +2:13,5
51.  Артем Прима (1+1) +2:32,9
65.  Артем Тищенко (0+1) +2:55,2

Отметим, что сегодня также состоится женский спринт. Начало онлайн-трансляция в 15:25 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок биатлонного сезона.

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