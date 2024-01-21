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Кристиансен с одним промахом выиграл масс-старт в Италии, Прима с "отрывом" стал последним

День, который украинец наверняка захочет поскорее забыть.
Сегодня, 14:24
Cерум, Кристиансен и Дале-Шевдаль / Getty Images
Cерум, Кристиансен и Дале-Шевдаль / Getty Images

В воскресенье, 21 января, в последний день шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 прошел мужской масс-старт.

От Украины на гонку вышел один Артем Прима, стартовавший с девятого ряда. Но этот день украинец никак не запишет себе в актив.

Уже после первого же огневого рубежа Артем отправился на два штрафных круга. Стоит отметить, что тогда у него была довольно солидная компания в лице Йоханнеса Тиннеса Бе и Стурлы Легрейда.

Но ситуация ухудшалась с каждой стрельбой. На каждом огневом рубеже он допускал промахи, которые ставили крест на надеждах на удачное выступление. В итоге с восемью промахами и серьезным отставанием Прима финишировал последним.

Такой же плохой стрельбой может "похвастаться" и Томаззо Джакомель - итальянец также провалил масс-старт из-за восьми промахов, которые откинули его на 27-е место.

Победу же вырвал Ветле-Сьястад Кристиансен, стартовавший шестым - за всю гонку он лишь один раз отправился на штрафной круг. Подиум получился полностью норвежским: второе место завоевал Йоханнес Дале-Шевдаль, за ним финишировал Вебйорн Серум, опередивший Кантена Фийон-Майе на последнем круге.

Кубок мира по биатлону, 6-й этап
Антхольц-Антерсельва, мужской масс-старт

1. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 1) 35:51,4
2. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 2) +10,7
3. Вебйорн Серум (Норвегия, 1) +20,1
...
30. Артем Прима (Украина, 8) +5:33,4

В этот же день, 21 января, шестой этап Кубка мира закроет женский масс-старт, который начнется в 15:45 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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