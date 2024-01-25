iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Названы составы сборной Украины на спринты чемпионата Европы-2024 по биатлону

На старты двух гонок выйдут 13 украинских спортсменов.
Сегодня, 20:35
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

В пятницу, 26 января, на чемпионате Европы-2024 по биатлону в словацком Брезно-Осрбли состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

В мужском спринте Украину представят шесть биатлонистов. Спортсмены выйдут на старт в 12:00 по киевскому времени.

Читай также: Норвежец выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Дудченко - лучший из украинцев

Состав сборной Украины, мужчины

  • 33. Дмитрий Пидручный
  • 35. Артем Прима
  • 58. Виталий Мандзин
  • 60. Антон Дудченко
  • 94. Артем Тищенко
  • 116. Тарас Лесюк

В женском спринте, старт которого запланирован на 15:30 по киевскому времени, примут участие семь украинских биатлонисток.

Читай также: Киркейде выиграла женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Меркушина - 18-я

Состав сборной Украины, женщины

  • 2. Анастасия Меркушина
  • 14. Кристина Дмитренко
  • 53. Ирина Петренко
  • 59. Анна Кривонос
  • 77. Елена Городная
  • 83. Александра Меркушина
  • 117. Любовь Кипяченкова

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт Артем Прима Дмитрий Пидручный Анастасия Меркушина Чемпионат Европы по биатлону Антон Дудченко Ирина Петренко Кристина Дмитренко

Статьи по теме

Киркейде выиграла женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Меркушина - 18-я Киркейде выиграла женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Меркушина - 18-я
Норвежец выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Дудченко - лучший из украинцев Норвежец выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Дудченко - лучший из украинцев
Украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024 Украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024
Кристиансен с одним промахом выиграл масс-старт в Италии, Прима с "отрывом" стал последним Кристиансен с одним промахом выиграл масс-старт в Италии, Прима с "отрывом" стал последним
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа23:44
Борнмут Забарного легко обыграл Суонси Кухаревича в Кубке Англии
Европа23:26
Хавбек Динамо прокомментировал интерес Жироны
Европа23:22
Звездная поддержка: Надаль лично поздравил Мальорку с победой над Жироной в Кубке Испании
Европа22:59
Игрок основы Барселоны может пропустить всю оставшуюся часть сезона
Украина22:40
Суперлига: Ровно обыграло Старый Луцк, победы Киев-Баскета и Черкасских Мавп
Европа22:30
Руководство Галатасарая прокомментировало интерес Баварии к их лидеру
Украина22:28
УХЛ: Сокол одержал победу над Киев Кэпиталс
Бокс22:11
Богачук получил дату боя за временный пояс WBC
Европа21:52
Саудовский клуб нашел замену Хендерсону
Европа21:23
Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK