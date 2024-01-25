Названы составы сборной Украины на спринты чемпионата Европы-2024 по биатлону
В пятницу, 26 января, на чемпионате Европы-2024 по биатлону в словацком Брезно-Осрбли состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.
В мужском спринте Украину представят шесть биатлонистов. Спортсмены выйдут на старт в 12:00 по киевскому времени.
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Состав сборной Украины, мужчины
- 33. Дмитрий Пидручный
- 35. Артем Прима
- 58. Виталий Мандзин
- 60. Антон Дудченко
- 94. Артем Тищенко
- 116. Тарас Лесюк
В женском спринте, старт которого запланирован на 15:30 по киевскому времени, примут участие семь украинских биатлонисток.
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Состав сборной Украины, женщины
- 2. Анастасия Меркушина
- 14. Кристина Дмитренко
- 53. Ирина Петренко
- 59. Анна Кривонос
- 77. Елена Городная
- 83. Александра Меркушина
- 117. Любовь Кипяченкова
Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024.
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