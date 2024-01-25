Названы составы сборной Украины на спринты чемпионата Европы-2024 по биатлону

На старты двух гонок выйдут 13 украинских спортсменов.

В пятницу, 26 января, на чемпионате Европы-2024 по биатлону в словацком Брезно-Осрбли состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

В мужском спринте Украину представят шесть биатлонистов. Спортсмены выйдут на старт в 12:00 по киевскому времени.

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Состав сборной Украины, мужчины

33. Дмитрий Пидручный

35. Артем Прима

58. Виталий Мандзин

60. Антон Дудченко

94. Артем Тищенко

116. Тарас Лесюк

В женском спринте, старт которого запланирован на 15:30 по киевскому времени, примут участие семь украинских биатлонисток.

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Состав сборной Украины, женщины

2. Анастасия Меркушина

14. Кристина Дмитренко

53. Ирина Петренко

59. Анна Кривонос

77. Елена Городная

83. Александра Меркушина

117. Любовь Кипяченкова

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады-2024.

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