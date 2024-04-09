"Физическое состояние не позволяет": украинская биатлонистка не попала в состав сборной на следующий сезон

Биатлонистка Дарья Блашко не вошла в состав сборной Украины на следующий сезон.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что физическое состояние спортсменки не соответствует уровню команды.

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"На сегодня ее физическое состояние не позволяет быть в команде, соответствовать ее уровню. Не по потенциалу, а по текущему состоянию. Она разбирается со своим здоровьем, но такая пауза - она и психологически на нее повлияла. Она хочет отдохнуть психологически, навести порядок со здоровьем.

Уже тогда принимать решение, что и как делать дальше. Но на летней подготовке Даши не будет. Это совместное решение, не только тренерское. Пришли к выводу, что так будет лучше", - приводит слова тренера Суспільне Спорт.

В состав женской сборной Украины по биатлону на сезон 2024/25 вошли 13 спортсменок. Кроме Блашко, в списке отсутствует Елена Билосюк, которая досрочно завершила прошлый сезон из-за операции на колене.

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