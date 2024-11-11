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Петренко пропустит первый этап Кубка мира по биатлону

Украинская спортсменка продолжает восстанавливаться после перелома ноги.
Сегодня, 19:08
Ирина Петренко / Getty Images
Ирина Петренко / Getty Images

Тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что Ирина Петренко не сможет принять участие в первом этапе Кубка мира-2024/25.

По словам наставника команды, восстановление спортсменки после перелома ноги затянулось.

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"К сожалению, такое произошло. Ирина Петренко провела качественную подготовку по сравнению с предыдущим сезоном. В предыдущем сезоне она после перерыва понемногу втягивалась в работу, а сейчас уже серьезно была настроена. Ирина Петренко - это наша боевая единица команды и даже эстафетной четверки. Восстановление Ирины проходило и даже проходит не так быстро, как хотелось бы, а немного затянулось.

Но она возобновила тренировки, Ирина с нами сейчас на сборе в Италии, хотя работает еще не в полную силу. Бережем мы ее в более техническом плане, и не на 100% она получает нагрузки, которые имела бы в этом сезоне. Поэтому на сегодняшний день рассчитывать на нее на первом этапе в Контиолахти точно не будем, а надеемся, что на втором этапе в Хохфильцене Ирина Петренко уже появится", - рассказал Зоц в интервью Біатлон Україна.

Напомним, что Кубок мира-2024/25 по биатлону стартует 30 ноября этапом в финском Контиолахти.

Ранее сообщалось, что Украина определилась с составом на Рождественскую гонку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону Ирина Петренко

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