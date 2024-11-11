Украина определилась с составом на Рождественскую гонку

Второй год подряд участие примут Дмитрий Пидручный и Юлия Джима.

28 декабря в Гельзенкирхене состоится ежегодная Рождественская гонка.

Украину на этом событии второй год подряд будет представлять пара Дмитрия Пидручного и Юлии Джимы.

Для украинских биатлонистов это будет уже третья Рождественская гонка, в 2021 году они заняли восьмое место, а в 2023 - пятое.

На текущий момент свое участие в гонке подвтердили восемь пар участников, включая действующих двукратных победителей:

Жюлья Симон / Фабьен Клод (Франция)

Ванесса Фойгт / Юстус Штрелоу (Германия)

Анна Гандлер / Зимон Эдер (Австрия)

Ингрид Тандреволл / Штурла Легрейд (Норвегия)

Анна Магнуссон / Йеспер Нелин (Швеция)

Маркета Давидова / Михал Крчмар (Чехия)

Байба Бендика / Андрейс Расторгуевс (Латвия)

Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина)

Ранее также Вита Семеренко получила дисквалификацию за допинг.

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