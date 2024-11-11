Украина определилась с составом на Рождественскую гонку
Второй год подряд участие примут Дмитрий Пидручный и Юлия Джима.
28 декабря в Гельзенкирхене состоится ежегодная Рождественская гонка.
Украину на этом событии второй год подряд будет представлять пара Дмитрия Пидручного и Юлии Джимы.
Для украинских биатлонистов это будет уже третья Рождественская гонка, в 2021 году они заняли восьмое место, а в 2023 - пятое.
На текущий момент свое участие в гонке подвтердили восемь пар участников, включая действующих двукратных победителей:
- Жюлья Симон / Фабьен Клод (Франция)
- Ванесса Фойгт / Юстус Штрелоу (Германия)
- Анна Гандлер / Зимон Эдер (Австрия)
- Ингрид Тандреволл / Штурла Легрейд (Норвегия)
- Анна Магнуссон / Йеспер Нелин (Швеция)
- Маркета Давидова / Михал Крчмар (Чехия)
- Байба Бендика / Андрейс Расторгуевс (Латвия)
- Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина)
Ранее также Вита Семеренко получила дисквалификацию за допинг.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!