Йоханнес Бе с рекордом выиграл спринт чемпионата мира, украинцы за пределами топ-30
Йоханнес Бе показал лучшее время в спринте ЧМ-2025. Он преодолел 10-километровую дистанцию за 21:56,8 минуты.
Норвежец обошелся без промахов на двух огневых рубежах. "Золото" стало 21-м в карьере Бе-младшего на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьерндалена (20 золотых медалей).
Дополнили пьедестал почета американец Кэмпбелл Райт и французский спортсмен Кентен Фийон Майе. Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который занял 35-е место, хоть и закрыл все мишени.
Чемпионат Мира Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины, спринт
1. Йоханнес Бе (0+0)
2. Кэмпбелл Райт (0+0) +27,7
3. Кентен Фийон Майе (1+0) +37,0
...
35. Антон Дудченко (0+0) +1:59,1
36. Виталий Мандзин (1+0) +1:59,5
37. Дмитрий Пидручный (1+1) +2:05,2
65. Тарас Лесюк (1+1) +3:02,3
К слову, накануне Брезаз-Буше выиграла "золото" ЧМ-2025 в женском спринте.
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