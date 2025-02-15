Йоханнес Бе с рекордом выиграл спринт чемпионата мира, украинцы за пределами топ-30

Норвежский биатлонист стал рекордсменом планетарных первенств по количеству золотых наград.

Йоханнес Бе показал лучшее время в спринте ЧМ-2025. Он преодолел 10-километровую дистанцию ​​за 21:56,8 минуты.

Норвежец обошелся без промахов на двух огневых рубежах. "Золото" стало 21-м в карьере Бе-младшего на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьерндалена (20 золотых медалей).

Дополнили пьедестал почета американец Кэмпбелл Райт и французский спортсмен Кентен Фийон Майе. Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который занял 35-е место, хоть и закрыл все мишени.

Чемпионат Мира Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины, спринт

1. Йоханнес Бе (0+0)

2. Кэмпбелл Райт (0+0) +27,7

3. Кентен Фийон Майе (1+0) +37,0

...

35. Антон Дудченко (0+0) +1:59,1

36. Виталий Мандзин (1+0) +1:59,5

37. Дмитрий Пидручный (1+1) +2:05,2

65. Тарас Лесюк (1+1) +3:02,3

К слову, накануне Брезаз-Буше выиграла "золото" ЧМ-2025 в женском спринте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!