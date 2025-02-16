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Йоханнес Бе закрепил успех в спринте победой в пасьюте, Мандзин - лучший среди украинцев

На чемпионате мира биатлонисты посоревновались в гонке преследования.
Сегодня, 16:44
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде вслед за женской состоялась также мужская гонка преследования.

Украину в мужском пасьюте представляли Антон Дудченко, Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

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Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Мандзин. Украинский биатлонист с одним промахом сумел отыграть по сравнению со спринтом 17 позиций и завершил гонку на 19-м месте.

Пидручный улучшил свои показатели на семь строчек и с тремя промахами пришел к финишу 30-м. Дудченко допустил пять ошибок на огневых рубежах и, потеряв 12 позиций, занял итоговое 47-е место.

После триумфа в спринтерской гонке норвежец Йоханнес Бе не отдал первенство и в пасьюте, завоевав золото. Вторым, как и в спринте, стал американец Кэмпбелл Райт, а третье место занял француз Эрик Перро.

Чемпионат мира. Ленцерхайде
Мужская гонка преследования

  1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+1) 32:26.9
  2. Кэмпбелл Райт (США, 1+0+0+0) +8.6
  3. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) +20.8

...

19. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +2:29.7
30. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+2) +3:55.5
47. Антон Дудченко (Украина, 1+1+2+1) +5:03.3

Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде продолжится во вторник, 18 февраля, когда состоится индивидуальная гонка у женщин.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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