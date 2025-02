Пройс взяла золото чемпионата мира в пасьюте, украинки - в топ-30

Flawless Franzi! 🥰 The World Cup leader adds the shiniest medal to her WCH collection! 📷 Manzoni + Thibaut/IBU #biathlon #Lenzerheide2025 pic.twitter.com/TZMs5QLQDE

