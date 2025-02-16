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Пройс взяла золото чемпионата мира в пасьюте, украинки - в топ-30

На мировом первенстве в Швейцарии состоялась женская гонка преследования.
Сегодня, 13:44
Франциска Пройс / Getty Images
Франциска Пройс / Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, четвертый соревновательный день чемпионата мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде открыла гонка преследования среди женщин.

Украину в этой гонке представляли Юлия Джима и Кристина Дмитренко.

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Джима, которая вышла на старт 18-й, допустила три промаха и завершила дистанцию на 22-м месте с отставанием в три минуты от победительницы. Дмитренко с одной ошибкой на огневых рубежах сумела отыграть 18 позиций и финишировала на итоговом 30-м месте.

Золото в гонке преследования на чемпионате мира завоевала Франциска Пройс из Германии. Второй стала шведка Эльвира Эберг, а замкнула тройку Жустин Бреза-Буше из Франции.

Чемпионат мира. Ленцерхайде
Женская гонка преследования

  1. Франциска Пройс (Германия, 0+0+0+0) 24:45.6
  2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +52.9
  3. Жустин Бреза-Буше (Франция, 1+0+1+1)

...

22. Юлия Джима (Украина, 0+1+2+0) +3:02.4
30. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +3:16.7

Сегодня чемпионат мира также продолжится мужской гонкой преследования, за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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