iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Днепр-1 - Славия: видео голов и обзор матча Лиги Европы 17.08.2023

Вашему вниманию лучшие моменты матча.
Сегодня, 01:18
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua

В рамках ответного матча квалификации Лиги Европы Днепр-1 встретился со Славией.

Команды разошлись миром, сыграв в результативную ничью со счетом 1:1.

"Спортклубовцы" первыми отметились забитым голом в этом матче. Валентин Рубчинский открыл счет под занавес первого тайма мощным ударом издали.

Однако, еще в начале второго тайма Вацлав Юречка восстановил паритет, а заодно и установил окончательные цифры на табло.

Видео голов и обзор матча Лиги Европы Днепр-1 - Славия

Днепр-1 - Славия 1:1

Голы: Рубчинский, 45+1 - Юречка, 52

Удары: 5 - 11
Удары в cтвор: 4 - 5
Атаки: 92 - 91

Днепр-1: Кинарейкин - Е. Пасич, Сарапий, Кравец, Каплиенко - Рубчинский, Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок, Горбунов (Билл, 65) - Филиппов (Кивинда, 65).

Славия: Коларж - Масопуст (Доудера, 70), Усу, Голеш, Провод - Шевчик, Дорли (Громада, 85) - Шранц (Влчек, 70), Зафейрис, Юречка (Юрасек, 85) - ван Бурен (Хитил, 75).

Предупреждения: Гуцуляк, Бабенко

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Славия СК Днепр-1

Статьи по теме

Кучер: Если сравнивать матчи против Славии, то сегодня была команда Кучер: Если сравнивать матчи против Славии, то сегодня была команда
Днепр-1 - Славия: прогноз на матч квалификации Лиги Европы Днепр-1 - Славия: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Красников покинул пост спортивного директора Днепра-1 с планами вернуться в Металлист Красников покинул пост спортивного директора Днепра-1 с планами вернуться в Металлист
Минай и Днепр-1 не определили победителя, забив по разу на последних минутах Минай и Днепр-1 не определили победителя, забив по разу на последних минутах
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт01:44
Gamers8 2023: Natus Vincere уступили Vitality и покинули турнир
Киберспорт01:33
Разбиты и сломлены: NaVi потерпели сокрушительное поражение от Vitality
01:18
Днепр-1 - Славия: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига конференций00:59
Лига конференций-2023/24: Динамо обыграло Арис и узнало следующего оппонента
Футбол00:56
Пресс-аташе Динамо: Греческие журналисты провоцировали Луческу, им не понравилась фраза "Азов - герои Украины"
Лига Европы00:31
Лига Европы-2023/24: Днепр-1 вылетел в Лигу конференций, Коваль с Шерифом прошел белорусов
Футбол00:26
Кучер: Если сравнивать матчи против Славии, то сегодня была команда
Лига конференций00:20
Динамо - Арис: видео голов и обзор матча Лиги конференций
Футбол00:01
Динамо: Отправили жалкие провокации назад в Грецию
Вчера, 23:53
Европа23:53
Тухель высказался о работе с Кейном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK