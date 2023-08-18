Днепр-1 - Славия: видео голов и обзор матча Лиги Европы 17.08.2023

В рамках ответного матча квалификации Лиги Европы Днепр-1 встретился со Славией.

Команды разошлись миром, сыграв в результативную ничью со счетом 1:1.

"Спортклубовцы" первыми отметились забитым голом в этом матче. Валентин Рубчинский открыл счет под занавес первого тайма мощным ударом издали.

Однако, еще в начале второго тайма Вацлав Юречка восстановил паритет, а заодно и установил окончательные цифры на табло.

Видео голов и обзор матча Лиги Европы Днепр-1 - Славия

Днепр-1 - Славия 1:1

Голы: Рубчинский, 45+1 - Юречка, 52

Удары: 5 - 11

Удары в cтвор: 4 - 5

Атаки: 92 - 91

Днепр-1: Кинарейкин - Е. Пасич, Сарапий, Кравец, Каплиенко - Рубчинский, Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок, Горбунов (Билл, 65) - Филиппов (Кивинда, 65).

Славия: Коларж - Масопуст (Доудера, 70), Усу, Голеш, Провод - Шевчик, Дорли (Громада, 85) - Шранц (Влчек, 70), Зафейрис, Юречка (Юрасек, 85) - ван Бурен (Хитил, 75).

Предупреждения: Гуцуляк, Бабенко