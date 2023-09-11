Легенда МЮ подвергла критике руководство клуба

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Энди Коул подверг критике руководство клуба, в частности за трансферную политику.

По словам Коула, "красным дьяволам" нужно проделать огромную работу прежде чем стать конкурентноспособными.

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"Скорее всего клуб будет покупать летом центрального защитника, меня это не удивит. За последние 5 лет Манчестер Юнайтед потратил более 150 миллионов фунтов стерлингов на центральных защитников. И за это время они ни разу не подписали центрального форварда. Конечно, кроме этого лета.

Итак, теперь, возможно, можно говорить о покупке еще одного центрбека, потому что неизвестно, что Варан сможет дать из-за своей истории травм.

Я думаю, что я так же разочарован, как и любой другой, когда дело доходит до того, что Манчестер Юнайтед что-то делает. Это выглядит так, будто они делают все задом наперед. Им так много нужно сделать, прежде чем они смогут конкурировать", - сказал Коул

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