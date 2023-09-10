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МЮ определился с будущим Антони

Клуб и игрок договорились о том, что он будет отсутствовать до тех пор, пока рассматриваются обвинения против него.
Сегодня, 15:21
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Антони согласовали свои дальнейшие действия в результате скандала, который возник с игрооком.

Клуб выпустил заявление, в котором отмечается, что бразилец отложит свое возвращение в клуб до дальнейшего сообщения.

"Манчестер Юнайтед признает обвинения против Антони.

Игроки, которые не принимали участия в международных матчах, должны вернуться к тренировкам в понедельник.  Однако с Антони было договорено, что он отложит свое возвращение до дальнейшего уведомления, чтобы ответить на обвинения.

Как клуб мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения.  Мы осознаем важность защиты всех, кто попал в эту ситуацию, и признаем влияние этих обвинений на тех, кто пережил насилие", - сказано в пресс-релизе.

Данную информацию подтвердил и сам игрок в своем отдельном заявлении.

"Я согласился взять отпуск на время рассмотрения выдвинутых против меня обвинений. Это было обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих товарищей по команде и не вызывать ненужных споров в клубе.

Я хочу еще раз подтвердить свою невиновность в том, в чем меня обвиняют, и буду полностью сотрудничать с полицией, чтобы помочь ей установить истину. Я надеюсь вернуться к игре как можно скорее", - написал вингер "красных дьяволов".

Напомним, сразу несколько женщин обвиняют Антони в том, что он совершал насилие над ними, но футболист заявил, что намерен доказать свою невиновность.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед

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