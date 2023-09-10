МЮ определился с будущим Антони
Манчестер Юнайтед и Антони согласовали свои дальнейшие действия в результате скандала, который возник с игрооком.
Клуб выпустил заявление, в котором отмечается, что бразилец отложит свое возвращение в клуб до дальнейшего сообщения.
"Манчестер Юнайтед признает обвинения против Антони.
Игроки, которые не принимали участия в международных матчах, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако с Антони было договорено, что он отложит свое возвращение до дальнейшего уведомления, чтобы ответить на обвинения.
Как клуб мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы осознаем важность защиты всех, кто попал в эту ситуацию, и признаем влияние этих обвинений на тех, кто пережил насилие", - сказано в пресс-релизе.
Данную информацию подтвердил и сам игрок в своем отдельном заявлении.
"Я согласился взять отпуск на время рассмотрения выдвинутых против меня обвинений. Это было обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих товарищей по команде и не вызывать ненужных споров в клубе.
Я хочу еще раз подтвердить свою невиновность в том, в чем меня обвиняют, и буду полностью сотрудничать с полицией, чтобы помочь ей установить истину. Я надеюсь вернуться к игре как можно скорее", - написал вингер "красных дьяволов".
Напомним, сразу несколько женщин обвиняют Антони в том, что он совершал насилие над ними, но футболист заявил, что намерен доказать свою невиновность.
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