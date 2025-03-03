Хэмилтон сравнил двигатели Мерседес и Феррари

Британец Льюис Хэмилтон пилотировал новый болид Феррари на предсезонных тестах. Британец поделился впечатлениями от работы с двигателем Скудерии, сообщает Motorsport Week.

"У двигателя Феррари совсем другой звук, другие ощущения, другие характеристики хода. Я так долго ездил на машинах с двигателем Мерседес, и это был отличный мотор, и теперь я очень рад узнать, что и у Феррари двигатель просто отличный.

И я тоже стараюсь уделять время, работая с инженерами Феррари из моторного подразделения, изучаю процессы, используемые ими для достижения высокой надежности и мощности. Пока все идет очень хорошо", – рассказал Хэмилтон.

На недавних тестах в Бахрейне британский пилот показал второе лучшее время. В боевых условиях новичок Скудерии будет пилотировать новый болид на Гран-при Австралии. Стартовый этап сезона состоится 14-16 марта в Мельбурне.

Кстати, ранее Лоусон оценил расстановку сил в Формуле-1.

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