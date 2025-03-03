iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон сравнил двигатели Мерседес и Феррари

Семикратный чемпион мира дал откровенную оценку силовым установкам двух грандов Формулы-1.
Сегодня, 15:10

Британец Льюис Хэмилтон пилотировал новый болид Феррари на предсезонных тестах. Британец поделился впечатлениями от работы с двигателем Скудерии, сообщает Motorsport Week.

"У двигателя Феррари совсем другой звук, другие ощущения, другие характеристики хода. Я так долго ездил на машинах с двигателем Мерседес, и это был отличный мотор, и теперь я очень рад узнать, что и у Феррари двигатель просто отличный.

И я тоже стараюсь уделять время, работая с инженерами Феррари из моторного подразделения, изучаю процессы, используемые ими для достижения высокой надежности и мощности. Пока все идет очень хорошо", – рассказал Хэмилтон.

На недавних тестах в Бахрейне британский пилот показал второе лучшее время. В боевых условиях новичок Скудерии будет пилотировать новый болид на Гран-при Австралии. Стартовый этап сезона состоится 14-16 марта в Мельбурне.

Кстати, ранее Лоусон оценил расстановку сил в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Феррари намеренно затягивает переход нового технического директора Астон Мартин Феррари намеренно затягивает переход нового технического директора Астон Мартин
Расселл назвал явного фаворита после предсезонных тестов Формулы-1 Расселл назвал явного фаворита после предсезонных тестов Формулы-1
Расселл обошел Ферстаппена в последний день предсезонных тестов Формулы-1 Расселл обошел Ферстаппена в последний день предсезонных тестов Формулы-1
Сайнс опередил Хэмилтона во второй день тестов Формулы-1 Сайнс опередил Хэмилтона во второй день тестов Формулы-1

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:46
Passion UA уступили своим экс-игрокам на CCT Series 7
Футбол15:29
Коллина - об оскорблениях судей: Это рак, который может убить футбол
Формула 115:10
Хэмилтон сравнил двигатели Мерседес и Феррари
Европа15:10
Барселона готова рассмотреть возвращение Неймара
Европа14:27
Аморим запланировал забрать в МЮ бывшего подопечного
Биатлон13:56
Сборная Украины определила состав мужской команды на этап Кубка мира
Лига наций13:55
Украина - Бельгия: онлайн трансляция матча Лиги наций
Лига наций13:30
Украина - Бельгия: прогноз на матч Лиги наций
Бокс13:22
Экс-чемпион мира завершил карьеру боксера
Украина12:45
УХЛ: Кременчуг встретится с Крыжинкой дома
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK