Новичок Ред Булл оценил расстановку сил перед сезоном Формулы-1

23-летний Лиам Лоусон подытожил подготовку команд к сезону-2025. Пилот Ред Булл отдельно отметил одну конюшню чемпионата мира, сообщает GPblog.

"Считаю, что борьба будет очень и очень плотной. Думаю, мы не узнаем реальное расстановку сил до квалификации в Мельбурне.

Очевидно, у всех новые машины, но изменения не столь велики, поэтому, вероятно, мы можем ожидать, что прошлогодняя тенденция продолжится, особенно с Макларен. Конечно, мы следим за соперниками, но, безусловно, мы сосредоточены и на себе. К примеру, я сфокусирован на адаптации", – заявил Лоусон.

Новозеландский гонщик присоединился к Ред Булл в межсезонье. Его самый быстрый круг на предсезонных тестах в Бахрейне – за пределами топ-10. В прошлом году Лоусон набрал 4 очка за РБ (6 гран-при).

Кстати, ранее Сайнс скептически оценил шансы Уильямс на подиум в сезоне-2025.

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