iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Новичок Ред Булл оценил расстановку сил перед сезоном Формулы-1

Новозеландский пилот австрийской конюшни осторожен в прогнозах после предсезонных тестов.
Сегодня, 12:27
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

23-летний Лиам Лоусон подытожил подготовку команд к сезону-2025. Пилот Ред Булл отдельно отметил одну конюшню чемпионата мира, сообщает GPblog.

"Считаю, что борьба будет очень и очень плотной. Думаю, мы не узнаем реальное расстановку сил до квалификации в Мельбурне.

Очевидно, у всех новые машины, но изменения не столь велики, поэтому, вероятно, мы можем ожидать, что прошлогодняя тенденция продолжится, особенно с Макларен. Конечно, мы следим за соперниками, но, безусловно, мы сосредоточены и на себе. К примеру, я сфокусирован на адаптации", – заявил Лоусон.

Новозеландский гонщик присоединился к Ред Булл в межсезонье. Его самый быстрый круг на предсезонных тестах в Бахрейне – за пределами топ-10. В прошлом году Лоусон набрал 4 очка за РБ (6 гран-при).

Кстати, ранее Сайнс скептически оценил шансы Уильямс на подиум в сезоне-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Лиам Лоусон

Статьи по теме

Расселл обошел Ферстаппена в последний день предсезонных тестов Формулы-1 Расселл обошел Ферстаппена в последний день предсезонных тестов Формулы-1
"Следующий в списке перегоревших": экс-пилот Формулы-1 усомнился в перспективах новичка Ред Булл "Следующий в списке перегоревших": экс-пилот Формулы-1 усомнился в перспективах новичка Ред Булл
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
Сборная Украины определила состав мужской команды на этап Кубка мира Сборная Украины определила состав мужской команды на этап Кубка мира

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Биатлон13:56
Сборная Украины определила состав мужской команды на этап Кубка мира
Лига наций13:55
Украина - Бельгия: онлайн трансляция матча Лиги наций
Лига наций13:30
Украина - Бельгия: прогноз на матч Лиги наций
Бокс13:22
Экс-чемпион мира завершил карьеру боксера
Украина12:45
УХЛ: Кременчуг встретится с Крыжинкой дома
Формула 112:44
Ньюи официально начал работу в Астон Мартин
Формула 112:27
Новичок Ред Булл оценил расстановку сил перед сезоном Формулы-1
Другие страны12:20
Легенда Реала отметился голом во втором же матче за новый клуб
Бокс11:59
"Действительно хочу боксировать с Усиком": чемпион UFC не отказался от идеи боя с украинцем
Европа11:28
Таловеров раскрыл содержание разговора с Гвардиолой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK