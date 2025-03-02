"Не увидите меня на подиуме": быстрейший гонщик тестов Формулы-1 выразил скепсис перед сезоном
Испанец Карлос Сайнс проехал самый быстрый круг на предсезонных тестах в Бахрейне. Гонщик Уильямс поделился ожиданиями от грядущего сезона, сообщает ESPN.
"В этом году вы не увидите меня на подиуме или в пятерке лучших, так что не питайте больших надежд.
Я пришел в Уильямс не для того, чтобы просто тратить попусту время, чтобы быть в середине пелотона. Я пришел, чтобы двигать эту команду вперед, и я убежден, что это мне по силам", – заявил Сайнс.
Испанский пилот перебрался в британскую конюшню после четырех сезонов в Формуле-1. Ранее Сайнс также выступал за Торо Россо, Рено и Макларен. Его партнером по команде в сезоне-2025 будет Алекс Албон.
Кстати, испанец Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Таиланда в Бурираме.
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