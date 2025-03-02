"Не увидите меня на подиуме": быстрейший гонщик тестов Формулы-1 выразил скепсис перед сезоном

Пилот Уильямс не верит в перспективы команды в этом году.

Испанец Карлос Сайнс проехал самый быстрый круг на предсезонных тестах в Бахрейне. Гонщик Уильямс поделился ожиданиями от грядущего сезона, сообщает ESPN.

"В этом году вы не увидите меня на подиуме или в пятерке лучших, так что не питайте больших надежд.

Я пришел в Уильямс не для того, чтобы просто тратить попусту время, чтобы быть в середине пелотона. Я пришел, чтобы двигать эту команду вперед, и я убежден, что это мне по силам", – заявил Сайнс.

Испанский пилот перебрался в британскую конюшню после четырех сезонов в Формуле-1. Ранее Сайнс также выступал за Торо Россо, Рено и Макларен. Его партнером по команде в сезоне-2025 будет Алекс Албон.

Кстати, испанец Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Таиланда в Бурираме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!