Марк Маркес выиграл стартовый этап сезона MotoGP

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес победил в Бурираме. Вторым стал его младший брат Алекс Маркес, а дополнил подиум итальянец Франческо Баньяя.

Маркес-старший первым преодолел 26 кругов гонки. Испанец стартовал с поула, но вскоре уступил лидерство Маркесу-младшему. Более опытный представитель семьи долго готовил контратаку и сумел опередить брата за два круга до финиша.

Тройка призеров на Мото Гран-при Таиланда соревновалась без действующего чемпиона Хорхе Мартина, попавшего в лазарет с переломом. Следующий этап сезона-2025 состоится через две недели в Аргентине. Гонку 16 марта примет трасса Термас де Рио Ондо.

MotoGP, Гран-при Таиланда

1. Марк Маркес

2. Алекс Маркес +1.732

3. Франческо Баньяя +2.398

Напомним, Формула-1 запланировала дополнительные тесты перед сезоном-2026.

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