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Автоспорт

Феррари выиграла у Астон Мартин суд по делу инженера-беглеца

Скудерия стремилась отправить на "карантин" одного из бывших технических директоров.
Сегодня, 11:56
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Итальянский суд вынес решение по делу Феррари против Астон Мартин. Инженер Энрико Кардиле не сможет начать работу в британской конюшне со стартом сезона-2025, сообщает The Race.

Бывший технический директор Скудерии по вопросам шасси и аэродинамики не присоединится к новой команде ранее 18 июля. Кардиле начал взаимодействие с Астон Мартин, хотя контракт с Феррари это прямо запрещал. Итальянская конюшня обратилась с иском, чтобы обеспечить обязательный отпуск инженера.

"Суд Модены установил, что наш бывший сотрудник уже нарушил соглашение с Феррари об отказе от конкуренции, подписанное именно для того, чтобы не позволить другим командам F1 получить несправедливое преимущество, назначив Кардиле раньше разрешенного срока и нанеся непоправимый ущерб Феррари", – заявили в Скудерии.

Кстати, ранее Хэмилтон сравнил двигатели Феррари и Мерседес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Астон Мартин

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