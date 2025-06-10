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Автоспорт

Чемпион Индикар самоустранился от перехода в Формулу-1

Испанский гонщик не намерен менять серию.
Сегодня, 17:26       Автор: Антон Федорцив
Алекс Палоу / Getty Images
Алекс Палоу / Getty Images

Пилот Чип Ханасси Рейсинг Алекс Палоу поразмыслил о переходе в Формулу-1. Трехкратный чемпион Индикар не заинтересован в возвращении в Европу, сообщает RacingNews365.

"Не поймите меня неправильно, я люблю Формулу-1. И я, конечно, мечтал там выступать. Но сейчас для этого явно не самое подходящее время.

Почему я должен терять три года, выступая за команду, которая не может победить? Я иначе отношусь к гонкам. Я хочу соревноваться за победы – особенно на Инди-500, – за чемпионат. Это то, что доставляет мне радость", – объяснил Палоу.

Уроженец Каталонии начал карьеру в европейских сериях. Позже он соревновался в GP3, Формуле-2, японской Супер-Формуле и чемпионате Super GT. За океан Палоу перебрался перед сезоном-2020. В 2023 году он был резервистом Макларен.

Кстати, ранее Формула-1 представила календарь гран-при сезона-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индикар Алекс Палоу

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