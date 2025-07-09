Ред Булл уволил Хорнера с должности руководителя

Ред Булл официально уволил Кристиана Хорнера с должности руководителя команды.

На должность генерального директора назначен Лоран Мекис, ранее руководивший Рейсинг Буллз. Он возглавит команду уже на Гран-при Бельгии.

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Мекьеса в Рейсинг Буллз заменит гоночный директор команды Алан Пермейн.

BREAKING: Red Bull has released Christian Horner from his operational duties with effect from today and has appointed Laurent Mekies as CEO of Red Bull Racing. pic.twitter.com/2XrqpKISMy — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2025

Отметим, что Хорнер работал в Ред Булл с момента дебюта команды в Формуле-1 в 2005 году.

Под руководством 51-летнего специалиста Ред Булл восемь раз выиграл чемпионат. По четыре титула завоевали Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен.

Отметим, что контракт Хорнера с командой был рассчитан до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Феррари объявила о продлении контракта с одним из пилотов.

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