iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл уволил Хорнера с должности руководителя

Легендарный специалист покинул команду.
Сегодня, 13:13       Автор: Митя Шитко
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Ред Булл официально уволил Кристиана Хорнера с должности руководителя команды.

На должность генерального директора назначен Лоран Мекис, ранее руководивший Рейсинг Буллз. Он возглавит команду уже на Гран-при Бельгии.

Читай также: Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025

Мекьеса в Рейсинг Буллз заменит гоночный директор команды Алан Пермейн.

Отметим, что Хорнер работал в Ред Булл с момента дебюта команды в Формуле-1 в 2005 году.

Под руководством 51-летнего специалиста Ред Булл восемь раз выиграл чемпионат. По четыре титула завоевали Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен.

Отметим, что контракт Хорнера с командой был рассчитан до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Феррари объявила о продлении контракта с одним из пилотов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi победили во втором туре Esports World Cup NaVi победили во втором туре Esports World Cup
Борнмут намерен перехватить вратаря Челси у новичка АПЛ Борнмут намерен перехватить вратаря Челси у новичка АПЛ
Паркер предсказал победителя боя Итаума - Уайт Паркер предсказал победителя боя Итаума - Уайт
Ливерпуль согласовал условия контракта с потенциальной заменой Нуньеса Ливерпуль согласовал условия контракта с потенциальной заменой Нуньеса

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ против Реала, продолжение женского Евро и квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:32
NaVi победили во втором туре Esports World Cup
Европа14:14
Борнмут намерен перехватить вратаря Челси у новичка АПЛ
Бокс14:10
Паркер предсказал победителя боя Итаума - Уайт
Европа13:57
Ливерпуль согласовал условия контракта с потенциальной заменой Нуньеса
Бокс13:43
Усик назвал причину, почему Дюбуа заслужил реванш
Сборные13:21
Сын Кличко и игроки из НБА - в расширенной заявке сборной Украины на матчи преквалификации ЧМ-2027
Формула 113:13
Ред Булл уволил Хорнера с должности руководителя
Европа12:59
ФИФА помогла Реалу накануне матча с ПСЖ
Киберспорт12:48
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi идут на шестом месте, команда Зинченко сохранила свою позицию
Европа12:37
Тренер ПСЖ: Доннарумма не имел намерения травмировать Мусиалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK