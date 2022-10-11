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Ред Булл остался недоволен отчетом ФИА по расходам команд в 2021 году

После обвинения в нарушении правил, австрийский коллектив намерен разобраться с Федерацией, чтобы довести свою невиновность.
Вчера, 22:44
Ферстаппен, Хорнер и Марко / Getty Images
Ферстаппен, Хорнер и Марко / Getty Images
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ФИА опубликовала отчет расходов команд в сезоне 2021 года. Стало известно, что Ред Булл и Астон Мартин превысили потолок, но незначительно, из-за чего они понесут лишь денежный штраф.

"Быки" остались недовольными данным отчетом, о чем было объявлено путем заявления в Twitter-аккаунте.

"Мы находим слова ФИА о "незначительном превышении финансовых параметров" неожиданными и разочаровывающими. Наши документы за 2021 год, переданные в федерацию, указывают на соблюдение всех требований".

"В связи с этим нам нужно внимательно изучить претензии ФИА, так как мы по-прежнему считаем, что выполнили все требования лимита бюджетов на 2021 год. Несмотря на звучавшие предположения, мы намерены полностью следовать всем процедурам ФИА, но с этим условием рассмотрим все доступные нам варианты действий".

Ранее сообщалось, что незначительное превышение лимита равняется 5% от предела (примерно 7 миллионов долларов). Однако в самом отчете не написано, ни сколько команда потратила сверх допустимого, ни то, на что она потратила данную сумму.

На Гран При Японии руководитель Феррари Маттиа Бинотто оценил эффект от 5 миллионов в год в полсекунды на круге.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Ред Булл ФИА
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Ред Булл остался недоволен отчетом ФИА по расходам команд в 2021 году
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